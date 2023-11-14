Агент: «Тормена - один из лучших центральных защитников РПЛ»

Агент Рафаэль Норманд, который представляет интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, оценил выступление своего клиента в первом круге чемпионата России.

«Тормена показывает сильный футбол, он доволен, прежде всего, игрой всей команды. Думаю, он один из лучших центральных защитников РПЛ. Мы все очень рады за него», - цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провел 13 поединков за «быков» без голевых действий. «Краснодар» занимает первое место в таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на два очка. В следующем матче подопечные Владимира Ивича встретятся с «Уралом» на выезде.