Масалитин: «Не понимаю, почему в ЦСКА не используют Арбузова»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о перспективах хавбека Ярослава Арбузова в «армейском» клубе.

«Не понимаю, почему Федотов не использует Арбузова. Сложно предположить, что ждет Ярослава в ЦСКА. Он может повторить судьбу Яковлева, который начал кататься по арендам», - рассказал эксперт в беседе с журналистом «РБ Спорта».

В сезоне-2023/2024 Арбузов принял участие в двух поединках Российской премьер-лиги. Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года.

После 15 туров «армейцы» набрали 25 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.