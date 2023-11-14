​В сербском «Спартаке» прокомментировали расставание с Кержаковым

Сербское приключение Александра Кержакова получилось недолгим – накануне было объявлено об уходе российского специалиста с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы. В 15 матчах под руководством Кержакова спартаковцы добились пяти побед при одной ничьей и девяти поражениях.

Президент «Спартака» Никола Симович дал комментарий по поводу отставки Кержакова. По словам функционера, решение о расставании было принято совместно с тренером.

«Кержаков очень хороший тренер и человек, он провёл несколько очень хороших игр здесь, в «Спартаке». Мы выиграли у «ТСЦ» и «Войводины», которые входят в четвёрку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло», - цитирует Симовича Sport24.

Симович выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с Кержаковым и пожелал специалисту всего наилучшего в будущем.

На текущий момент «Спартак» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице сербского чемпионата.