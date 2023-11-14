Как дела у Зелимхана Бакаева: только 6 матчей в ОАЭ и ничего не клеится

В сентябре Зелимхан Бакаев покинул «Зенит» и решил перезагрузить свою карьеру не просто в другой стране, но даже в другой футбольной конфедерации. Однако пока дела у вингера в ОАЭ не клеятся. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как Бакаев начал свою карьеру в «Аль-Вахде».

Всего два матча в стартовом составе

19 сентября Бакаев сменил «Зенит» на «Аль-Вахду». В России многим казалось, что уж в не самом сильном чемпионате ОАЭ воспитанник «Спартака» сумеет получить стабильное место в стартовом составе и вновь показать свой уровень. Однако пока за коллектив из Абу-Даби Бакаев в основном выходит на замену.

Наставник «Аль-Вахды» Питсо Мосимане предсказуемо подключал Бакаева постепенно. 22 сентября в поединке с «Хаттой» россиянин появился на замену на последние 25 минут игры, а через неделю во встрече с «Аль-Шабабом» и вовсе вышел на поле за четверть часа до окончания.

Однако и после небольшого периода на адаптацию Бакаев пока не получает стабильного места в составе. В матче чемпионата ОАЭ против «Банияса» россиянин вышел на поле в стартовом составе, но был заменён в перерыве. С «Иттихадом» Бакаев вновь вышел на замену за 25 минуты до конца встречи, и в последней на текущий момент встрече с «Аджманом» вингер появился в старте, но уступил место на поле партнёру по истечении 69 минут. Даже в игре Кубка лиги с «Аль-Джазирой» Бакаев остался в запасе, выйдя на замену в середине второго тайма.

В общей сложности у россиянина набралось порядка 200 минут в составе новой команды во всех турнирах.

Всего одно результативное действие

Не сказать, что за отведённое время Бакаев доказывает свой класс. За время на поле россиянин пока отметился лишь одной результативной передачей: в поединке против «Банияса» после паса Бакаева Факундо Крупский открыл счёт. Однако в конце первого тайма «Аль-Вахда» осталась в меньшинстве, в перерыве россиянина заменили, и без него его партнёры в концовке пропустили дважды.

Тренер ищет позицию Бакаеву на поле

Кажется, что Мосимане пока не определился с тем, где хочет использовать Бакаева. Чаще всего он выходит на замену вместо Крупского, который скорее действует слева в атаке. Справа футболист, принадлежащий «Зениту», вышел пока один раз. На этом месте в «Аль-Вахде» конкуренция, и наставник коллектива из Абу-Даби, видимо, не хочет её ужесточать внедрением ещё одного игрока. Наверное, отчасти этим и можно объяснить тот факт, что Бакаев не демонстрирует в ОАЭ футбол высокого уровня.

«Аль-Вахда» пока идёт пятой, на два очка отставая от третьего «Аль-Айна». От лидеров «Аль-Васла» и «Шабаба Аль-Ахли» коллектив из Абу-Даби позади в пяти очках. Возможно, Мосимане не стремится серьёзно менять состав, пока есть результат. В конце концов из 5 матчей в чемпионате, когда Бакаев уже перебрался в ОАЭ, «Аль-Вахда» выиграла три, уступив в меньшинстве «Баниясу» и как раз «Шабабу Аль-Ахли».

Что ждёт Бакаева?

Вряд ли россиянин планирует задерживаться в «Аль-Вахде». Наверное, сам Бакаев предпочёл бы вернуться в Россию, либо уж отправиться в более сильные чемпионаты Саудовской Аравии или Катара. Однако пока предпосылок к тому, что его пригласят в соседние, более богатые и конкурентные лиги немного. Ставить крест на Бакаеве пока рано, в конце концов он провёл в ОАЭ меньше двух месяцев. Тем не менее вингеру надо серьёзно прибавлять.

Роман Андреев