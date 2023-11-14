Новиков: «У ЦСКА есть шанс вступить в чемпионскую гонку»

Экс-вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков оценил оставшийся календарь «армейцев» в текущем году.

«Календарь у ЦСКА очень тяжелый на оставшиеся матчи в этом году, но что поделать, такова жизнь. Да, было много ничьих, но вся борьба впереди. Еще есть шанс вступить в чемпионскую гонку», - приводятся слова Новикова на страницах «РБ Спорта».

После 15 туров чемпионата России «армейцы» набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведет против «Динамо». Игра состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.