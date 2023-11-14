Новиков оценил результат ЦСКА в первом круге РПЛ

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о выступлении «армейцев» в первом круге Российской премьер-лиги.

«Семь ничьих - это многовато. Главное, чтобы команда до ухода на перерыв не упустила свое место в таблице. Первый круг я бы оценил на четверку по пятибалльной шкале», - передает слова Новикова «РБ Спорт».

После 15 проведенных туров чемпионата России «армейцы» набрали 25 баллов и находятся на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков. В следующем туре подопечные Владимира Федотова встретятся с «Динамо».