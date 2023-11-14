Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк назвал неоднозначных специалистов при выборе лучшего тренера РПЛ в первом круге эксклюзив

14 Ноября 2023 • 15:20 Комментировать

Российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал тренеров, которые выделились среди остальных в первом круге Российской премьер-лиги.

«В «Рубине» чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Потому что в московских командах всё ясно, у них есть большие бюджеты, футболисты и так далее. Рахимов пришёл в «Рубин», и поначалу были проблемы. Именно когда он начал уже работать, и уже видим, что пятую игру подряд «Рубин» играет на ноль.

Да, может быть, 1:0 казанский клуб играет, 2:1 – скучная команда! Но в конечном итоге это работа тренера, потому что поставил такую игру. Рахимов, можно сказать, молодец. Другое дело если у меня спросят нравится ли мне игра «Рубина», я скажу, что никому она особо не нравится. Результат такой стиль даёт, а цель команды – закрепиться в Премьер-лиге. То, что работа Рахимова видна, это однозначно.

Ещё бы выделил Ташуева. Все думали, что «Факел» - обречённая команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их. Тренер абсолютно молодец, он играет в атакующий футбол, он перешёл в четыре защитника и одного сместил в атаку. «Факел» набирает очки, и тут как раз Ташуев – один из тренеров, которые реально могут ставить игру. Многие ведь не могут. А вот он умеет и доверяет. Когда он работал в «Ахмате», он доверял Нене. Футболист мне сам говорил, что тренер доверяет, и как раз этот период времени Ташуева в «Ахмате» они побеждали почти во всех играх. Им доверяли, им разрешали, поэтому они каждую игру разрывали, забивали более двух мячей», — сказал Селюк.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел Рашид Рахимов Дмитрий Селюк Сергей Ташуев РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
15:53 · Россия. Премьер-лига
​В сербском «Спартаке» назвали причины отставки Кержакова
15:51 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Важно, чтобы Волков слушал тренера и опытных игроков»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Тарпищев поставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Колосков назвал слова Василия Березуцкого бредом
15:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Уровень российского футбола не соответствует европейскому»: Канчельскис поддержал Василия Березуцкого
15:16 · Россия. Премьер-лига
Данцев назвал главную проблему «Ростова»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Дзюбы прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Вера назвал главное отличие России от Аргентины
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Локомотива» накричал на тренера из-за конфликта Дзюбы с Пиняевым
14:17 · Россия. Премьер-лига
Прудников ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Прудников оценил место «Динамо» после 15 туров РПЛ
Все новости
Рекомендуем