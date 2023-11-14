Российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал тренеров, которые выделились среди остальных в первом круге Российской премьер-лиги.

«В «Рубине» чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Потому что в московских командах всё ясно, у них есть большие бюджеты, футболисты и так далее. Рахимов пришёл в «Рубин», и поначалу были проблемы. Именно когда он начал уже работать, и уже видим, что пятую игру подряд «Рубин» играет на ноль.

Да, может быть, 1:0 казанский клуб играет, 2:1 – скучная команда! Но в конечном итоге это работа тренера, потому что поставил такую игру. Рахимов, можно сказать, молодец. Другое дело если у меня спросят нравится ли мне игра «Рубина», я скажу, что никому она особо не нравится. Результат такой стиль даёт, а цель команды – закрепиться в Премьер-лиге. То, что работа Рахимова видна, это однозначно.

Ещё бы выделил Ташуева. Все думали, что «Факел» - обречённая команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их. Тренер абсолютно молодец, он играет в атакующий футбол, он перешёл в четыре защитника и одного сместил в атаку. «Факел» набирает очки, и тут как раз Ташуев – один из тренеров, которые реально могут ставить игру. Многие ведь не могут. А вот он умеет и доверяет. Когда он работал в «Ахмате», он доверял Нене. Футболист мне сам говорил, что тренер доверяет, и как раз этот период времени Ташуева в «Ахмате» они побеждали почти во всех играх. Им доверяли, им разрешали, поэтому они каждую игру разрывали, забивали более двух мячей», — сказал Селюк.