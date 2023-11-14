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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА запланировал усиление трёх позиций

14 Ноября 2023 • 12:36 Комментировать

В Российской премьер-лиге не за горами зимнее межсезонье. Многие клубы уже сейчас строят планы по усилению своих составов, и ЦСКА – не исключение. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», московские «армейцы» запланировали усиление трёх позиций. Клуб хочет подписать левого латераля, центрального защитника и нападающего.

После первого круга ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч РПЛ ЦСКА проведёт 25 ноября – против «Динамо» на своём поле.

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