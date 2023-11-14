Игрок «Оренбурга» Гойкович: «Недовольны результатом после первого круга»

Легионер «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о выступлении своей команды в первом круге чемпионата России.

«Мы недовольны результатом после первого круга. Мы ожидали лучшего. В этом сезоне с самого начала не повезло. Не знаю почему. Нужно это анализировать и улучшать игру», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что после 15 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 13 баллов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В последнем поединке команда потерпела поражение от московского «Динамо» со счетом 0:2. В следующем матче чемпионата страны «Оренбург» померяется силами с «Ахматом».