Бородюк оценил результат «Динамо» в первом круге РПЛ

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал выступление московского «Динамо» в первом круге Премьер-лиги.

«Третье место - это хорошо, а отлично будет, когда «Динамо» будет на первом. Если «Динамо» не будет терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы, то сможет побороться за самые высокие места», - приводит слова специалиста RT.

«Динамо» отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с ЦСКА. Поединок состоится в субботу, 25 ноября. Начало – в 17:30 по столичному времени.