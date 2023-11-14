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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Конате: «Для меня Мохамед лучше многих других нападающих РПЛ» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 12:30 Комментировать

Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень трудоспособности африканского футболиста. Напомним, недавно Конате получил российский паспорт.

«Соболев, Чалов и Сергеев, вызванные в сборную, и Конате - немного разные нападающие. Конате делает очень много черновой работы. Соболев, Сергеев и Чалов играют в командах, которые в большей степени атакуют. Они в большей степени выполняют прямые функции форвардов. Это не сравнить с Конате. Мохамед за 90 минут пробегает много километров и вступает в среднем в 40 с лишним единоборств за игру. В командах, которые много владеют мячом, проще забивать. У «Зенита» есть много полузащитников, которые могут дать пас, который останется только замкнуть. «Ахмат» играет в энергоёмкий футбол, в котором надо много работать. Для меня Конате лучше многих других нападающих РПЛ. Он много работает в прессинге, отборе и созидании», - сказал Селюк.

В текущем сезоне РПЛ Конате забил пять голов в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат ещё теги
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