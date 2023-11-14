Игнатов рассказал, на какой позиции он играет в последних матчах

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о позиции, на которой он играет в последних матчах.

«Сейчас я играю вторым нападающим. В матче с «Ростовом» играл в паре с Промесом, помогал ему прессинговать, а в атаке был чуть правее», — приводит слова Игнатова «Чемпионат».

Футболист признался, что ему не важно, на какой позиции выступать, он может играть везде, куда поставит тренер.

В текущей кампании атакующий хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.