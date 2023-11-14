Алонсо: «Благодаря Ивичу результаты «Краснодара» улучшились»

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо поделился мнением о работе главного тренера команды Владимира Ивича.

«Безусловно, менталитет команды меняется. Новый тренер установил свои правила и изменил те вещи, которые в этом нуждались. Благодаря этому игра и результаты команды улучшились», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После первого круга Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта. Следующий матч в чемпионате «быки» проведут против «Урала» в Екатеринбурге.