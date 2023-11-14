Мостовой: «Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что он собирается пройти стажировку у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.

«Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим — выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках», — приводит слова Мостового Sport24.

Также Мостовой отметил, что Андрей Аршавин, прошедший стажировку у главного тренера «Динамо» Марцела Лички, ничего нового для себя не увидел.

Напомним, что после 15 туров РПЛ «Факел» Ташуева расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч воронежская команда проведёт 26 ноября против казанского «Рубина».