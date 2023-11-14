Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление московского «Спартака» в первом круге чемпионата России.

- «Спартак» – он и есть «Спартак». Непонятно, чего хочет этот тренер. Игроки тоже не знают, какой игры добивается от них Абаскаль. Есть там исполнители среди молодёжи, но ничего не будет, если нет коллектива. Без согласия внутри команды и клуба тяжело говорить о каких-то достижениях. Пока не наведут там стабильность и порядок, «Спартак» не будет выигрывать матч за матчем. Коллективная игра прежде всего, но там ничего подобного не видно. Все играют как придётся, каждый сам за себя. «Спартак» сейчас не тот «Спартак», который был раньше. Поменяй его футболками с другой командой – и разницы не увидите.

По итогам 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. «Красно-белые» набрали 24 очка, забив 21 и пропустив 22 мяча.