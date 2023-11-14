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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Поменяйте «Спартак» футболками с другой командой – и разницы не увидите» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 11:31 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление московского «Спартака» в первом круге чемпионата России.

- «Спартак» – он и есть «Спартак». Непонятно, чего хочет этот тренер. Игроки тоже не знают, какой игры добивается от них Абаскаль. Есть там исполнители среди молодёжи, но ничего не будет, если нет коллектива. Без согласия внутри команды и клуба тяжело говорить о каких-то достижениях. Пока не наведут там стабильность и порядок, «Спартак» не будет выигрывать матч за матчем. Коллективная игра прежде всего, но там ничего подобного не видно. Все играют как придётся, каждый сам за себя. «Спартак» сейчас не тот «Спартак», который был раньше. Поменяй его футболками с другой командой – и разницы не увидите.

По итогам 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. «Красно-белые» набрали 24 очка, забив 21 и пропустив 22 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов ещё теги
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Комментарии (1)
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redwhite1959
14 Ноября 2023 в 11:42
С Чугуновым можно согласиться - и то с большой натяжкой - по поводу обмена футболками только в том случае, если из состава красно-белых убрать Промеса. Другое дело - что "Спартак" не может пока играть на протяжении бОльшей части матча так как играл в первые 20 минут против "Динамо" в Кубке и 15 минут против "Ростова" в последней игре чемпионата. Эти отрезки как раз показывают, что потенциал - и большой - у команды есть, но нет стабильности. Вот над этим и надо Абаскалю работать! И тогда "Спартак" опять - как в 90-е годы - станет узнаваем!
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