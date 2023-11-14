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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов ответил, есть ли мотивация попасть в сборную России

14 Ноября 2023 • 11:28 Комментировать

Защитник Евгений Чернов, который выступает за «Ростов», заявил, что не задумывается о приглашении в сборную России.

«Есть ли мотивация попасть в сборную? Если ты профессиональный футболист, то выходишь и играешь - на такое внимание не обращаешь. Имеем, что имеем. С Карпиным об этом не говорили», - передает слова игрока «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата страны Евгений провел 11 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, что 20 ноября сборная России сыграет товарищеский поединок против национальной команды Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Ростов Сборная России Евгений Чернов ещё теги
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