Чернов ответил, есть ли мотивация попасть в сборную России

Защитник Евгений Чернов, который выступает за «Ростов», заявил, что не задумывается о приглашении в сборную России.

«Есть ли мотивация попасть в сборную? Если ты профессиональный футболист, то выходишь и играешь - на такое внимание не обращаешь. Имеем, что имеем. С Карпиным об этом не говорили», - передает слова игрока «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата страны Евгений провел 11 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, что 20 ноября сборная России сыграет товарищеский поединок против национальной команды Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.