Аршавин: «Хочу на стажировку к Гвардиоле и Клоппу»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что хотел бы поехать на стажировку к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«К кому хотел бы на стажировку? К Гвардиоле, наверное. И к Клоппу. Де Дзерби? Все его хвалят, он «Брайтон» тренирует. А до этого что?» - высказался Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, что Аршавин объявил о завершении игровой карьеры в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и сборную России. С января прошлого года Андрей занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.