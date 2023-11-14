Бородюк: «Тюкавин заслужил место в сборной России»

Футбольный тренер Александр Бородюк поделился мнением о выступлении нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«В последних матчах он показывал хорошую игру и заслужил место в сборной, но его по каким-то причинам решили не вызывать. Надеюсь, после продления контракта он будет спокойно демонстрировать свое мастерство в «Динамо»», - передает слова эксперта RT.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тюкавин сыграл 15 поединков. 21-летний нападающий отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Напомним, что в ноябре сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Спарринг состоится 20 ноября в Волгограде.