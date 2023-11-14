Игрок «Оренбурга» Перес оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Защитник Матиас Перес, который выступает за «Оренбург», оценил результат своей команды в первом круге чемпионата России.

«Мы идём к балансу. Думаю, у нас было больше плохого, чем хорошего. Но мы работаем, чтобы во второй части чемпионата мы смогли набрать очки и улучшить результаты», - передает слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 13 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2. Следующий поединок «Оренбург» проведет у себя дома с грозненским «Ахматом».