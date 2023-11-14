Ранджелович: «Спартак» - самый популярный российский клуб в Сербии»

Хавбек казанского «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал, какой из российских клубов пользуется наибольшей популярностью в Сербии.

«Какой российский клуб считают самым популярным в Сербии? Определенно московский «Спартак», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После первого круга Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде против калининградской «Балтики». Встреча состоится в субботу, 25 ноября.