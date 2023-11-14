Уткин: «Если вам не понравился матч «Зенит» - «Краснодар», вы плохо разбираетесь в футболе»

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о недавнем поединке между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Если вам не нравится матч «Зенит» - «Краснодар», значит, вы плохо разбираетесь в футболе. «Зенит» и «Краснодар» показали очень высокий класс игры», - приводит слова Уткин.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 1:1. После 15 проведенных туров «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в таблице, а «Краснодар» с 32 очками находится на первой строчке.