«Зенит» предложил 12 миллионов евро за бразильца

Вингер бразильского «Палмейраса» Артур находится в сфере интересов петербургского «Зенита». По сообщениям журналиста Хорхе Николы, «сине-бело-голубые» сделали предложение по трансферу игрока.

Чемпион России предложил за полузащитника 12 миллионов евро, но такая сумма не устроила «Палмейрас». Бразильская сторона хочет получить за своего игрока не менее 20 миллионов.

В нынешнем сезоне Артур записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

«Зенит» идет на втором месте в Премьер-лиге по итогам первого круга. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.