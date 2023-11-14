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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итоги первого круга чемпионата России: деньги проигрывают

14 Ноября 2023 • 13:00 Комментировать (1)
Впервые за три года питерский «Зенит» – самый состоятельный по составу клуб (153,10 млн евро) РПЛ – по итогам первой половины чемпионата оказался вне первой строчки в таблице. В принципе всё могло сложиться в соответствии с табелем о рангах, окажись поудачливее Мостовой в компенсированное время поединка против «Краснодара». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о влиянии финансовой составляющей в чемпионате России, где 419 игроков оцениваются в 826,83 млн евро.

Успех нельзя спрогнозировать

Нынешнее лидерство «Краснодара» прогнозировалось ещё 5-6 лет назад. Получив лучший на тот момент времени стадион–красавец (не ставший участником чемпионата мира 2018), владельцы клуба ждали, когда же придут первые трофеи всероссийского масштаба. Откровенно говоря, заждались. Но, как и счастье нельзя спрогнозировать в жизни, так и в РПЛ определённые победы невозможно заранее запрограммировать. Лидерство «быков» на протяжении всей первой половины было незыблемо. Только в завершающем поединке перед экватором они могли его лишиться.

Отметим, что «Краснодар» имеет общую стоимость игроков в размере 90,5 млн евро – третий показатель в лиге при наименьшем количестве игроков в заявке среди всех участников. Всего 23 человека. Больше всего игроков заявлено в составе казанского «Рубина» – 31 человек при общей стоимости 813 тыс. евро.

Цена – качество

В соотношении «цена-качество» среди самых богатых также в лидерах столичное «Динамо». Пусть и несколько неожиданно, но благодаря удачной концовке первой части сезона клуб Марцела Лички оказался в тройке лидеров. Лишь по дополнительным показателям он обходит возмутителя спокойствия с волжских берегов в лице «Крыльев Советов», а также земляков и принципиального соперника ЦСКА.

Команда Игоря Осинькина с общей стоимостью в 37,55 млн евро (8-е место) является флагманом в российской провинции и своеобразным рулевым, на которого равняются и с которого берут пример. Вот как можно «взлететь» со средним бюджетом! Другой возмутитель спокойствия стартовых пяти туров «Урал» залихорадило. Тринадцатый в рейтинге РПЛ клуб к экватору подошёл в соответствии с табелем о рангах. Руководству в лице непотопляемого Григория Иванова даже пришлось официально заявлять – Гончаренко доработает до конца сезона.

Деньги – результат

Ещё одним флагманом российской глубинки является клуб из Воронежа. Совокупная стоимость футболистов «Факела» уступает аналогичному показателю «Зенита» в 15 раз! Неофициальная столица Нечерноземья за неполные пять месяцев приняла у себя трёх главных тренеров. Похоже, сегодня опытный Ташуев в свои 64 года доказывает всем владельцам клубов, что не стоит списывать российских тренеров-ветеранов. Особенно горько кусать локти приходится в Грозном.

По традиции «выжимает максимум» в своём клубе Сергей Юран. В пятом сезоне в должности главного тренера «по зёрнышку» набирается опыта Игнашевич. Вот только двум участникам гонки как минимум придётся выбыть в Первую лигу. И здесь пока «перспективнее» остальных выглядит клуб Бориса Ротенберга – ФК «Сочи» с трансферной стоимостью состава в 24,10 млн евро (11-е место в РПЛ).

Самые богатые клубы РПЛ, сезон-2023/24

Место в таблице
Клуб 
Общая стоимость игроков, млн евро
2«Зенит»153,10
6«Спартак»96,10
1«Краснодар»90,50
5ЦСКА82,10
3«Динамо»77,50

 

Бюджетные участники РПЛ, сезон-2023/24

Место в таблице
Клуб
Общая стоимость игроков, млн евро
10«Факел»10,90
9«Пари НН»16,23
14«Балтика»16,45
12«Урал»19,85
13«Оренбург»23,65

Кого «Спартаку» купить зимой в нападение вместо Соболева

Константин Лицин

 

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Admiral
14 Ноября 2023 в 13:56
Динамо - заклятый соперник ЦСКА? Ничего не перепутали?
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