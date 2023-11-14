Маслов недоволен своим положением в «Спартаке»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о своем игровом времени в «народной команде».

«Меня не устраивает. Я просто работаю. Трансфер? Еще рано думать о зиме. Посмотрим, что будет. Закончится эта часть чемпионата и будем думать», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник поучаствовал в четырех поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

После 15 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.