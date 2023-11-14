Сёмин оценил результат «Динамо» в первом круге РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление столичного «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Третье место в таблице - закономерно, результат для «Динамо» хороший, хотя еще есть над чем работать. Это не максимальный результат, который можно выжать из сегодняшнего состава», - передает слова специалиста ТАСС.

На счету «Динамо» 25 набранных баллов после первого круга чемпионата России. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым петербургского «Зенита» на пять очков. В следующем туре «бело-голубые» на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Игра пройдет 25 ноября.