Кого «Спартаку» купить зимой в нападение вместо Соболева

На фоне слухов о конфликте между Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым форвард выпал из состава «красно-белых». В этой ситуации «Спартак» зимой может пополнить состав новым форвардом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает нового нападающего для москвичей.

Почему Соболев не играет?

О конфликте, который возник между Абаскалем и Соболевым, сообщали разные СМИ. В целом это вполне в духе испанца – «воспитывать» игрока. Пример Руслана Литвинова показывает, что вернуться в состав можно. Правда, у Соболева, кажется, чуть более вспыльчивый характер, что может ему помешать наладить отношения с Абаскалем.

Помимо разговоров о конфликте, кажется, что у Соболева есть и игровые проблемы. В 12 матчах Премьер-лиги форвард забил всего 2 гола, один из которых с пенальти. К ним он добавил 3 результативные передачи. В Кубке России в двух встречах у него 3 точных удара: 1 с пенальти и 1 ассист. Откровенно говоря, Соболев не демонстрирует той эффективности, которой в принципе требуют от форварда. При этом из-за перебора жёлтых карточек Соболев пропустил дерби с ЦСКА, вновь продемонстрировав свою несдержанность.

Матчи Голы Передачи Премьер-лига 12 2 3 Кубок России 2 3 1

На самом деле решение играть без Соболева не выглядит таким уж неверным ходом Абаскаля. Форвард не даёт результата, и тренер ищет варианты, как его добиться. В этой связи растёт вероятность того, что зимой «Спартак» постарается усилить атаку.

Ограниченность выбора

В целом выбор у «Спартака» небольшой. Из-за правил регистрации «красно-белые» пока на зиму имеют всего одну свободную позицию для легионера, которую должен занять Томаш Тавареш. Иными словами, чтобы подписать в атаку иностранца, «красно-белым» придётся расстаться с кем-то из текущих варягов. Это возможно, учитывая, что у Виктора Мозеса летом завершается контракт, и он потерял место в составе. Да и Кристофер Мартинс вряд ли доволен своим положением.

Тем не менее вряд ли «Спартак» готов будет зимой вкладываться в нового дорогостоящего иностранного форварда, учитывая летние траты. Брать же за небольшие деньги нападающего – это риск получить нового Шамара Николсона или Кейта Бальде, которые всё ещё принадлежат «красно-белым», но с которыми непонятно что делать. В этой связи неочевидным кажется размен того же Мартинса на нового «кота в мешке».

Какие у «Спартака» есть кандидаты?

Вариантов внутри России не слишком много, по сути, они сводятся буквально к нескольким фамилиям. Классный сезон в «Ростове» проводит Егор Голенков. В 15 матчах Премьер-лиги он забил 5 мячей, сделал две результативные передачи и усадил на лавку Николая Комличенко, который ранее был основным в команде. Голенков в целом проводит хороший сезон и претендует на звание одного из главных открытий.

Другим претендентом можно рассматривать Дмитрия Воробьёва, который в 11 турах (часть матчей пропустил из-за травы) набил статистику 5+1. Форвард «Оренбурга» менее мощный, чем Соболев и Голенков, зато более подвижный. Если Абаскаль хочет сделать линию атаки «Спартака» более динамичной, то Воробьёв как раз подходит более других.

Можно из «Крыльев Советов» вернуть Владислава Шитова, наверняка у «Спартака» есть приоритетное право выкупа. 20-летний форвард прибавил и уже забил 3 гола в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Однако Шитова всё же нельзя пока назвать игроком, который прямо-таки усилит «Спартак» в текущем сезоне.

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Можно пойти по более рискованному пути и поискать игроков на другом уровне. Например, в чемпионате Беларуси в этом сезоне развернулся 23-летний Владислав Морозов (15 голов в 26 матчах) из минского «Динамо», и в России он не будет считаться легионером. Однако при рассмотрении подобных вариантов приглашение Антонио Санарии из «Торино», про которого активно писали летом, с уходом Мозеса выглядит более надёжным шагом.

Роман Андреев