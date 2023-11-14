Маричаль может помочь «Динамо» в дерби с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль должен успеть восстановиться к дерби против ЦСКА, которое состоится в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Как информирует «Спорт-Экспресс», в стане «бело-голубых» надеются на помощь уругвайца. Напомним, что Николас восстанавливается после мышечной травмы, которую получил в кубковом поединке против «Пари НН» (2:1).

Поединок ЦСКА против «Динамо» пройдет 25 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени. В преддверии дерби хозяева занимают пятое место в таблице, а гости располагаются на четвертой позиции.