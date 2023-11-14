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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Алип: «Надеюсь, Россия скоро вернётся на международную арену»

14 Ноября 2023 • 09:47 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением об отстранении России от международных турниров.

«В условиях бана России есть болельщики, которые переживают за Казахстан. Хочу сказать им спасибо за то, что следят за нашей сборной. Надеюсь, в скором времени Россия вернётся», - передает слова Алипа «Чемпионат».

Россия была отстранена совместным решением УЕФА и ФИФА. Бан действует с февраля прошлого года. В связи с этим национальная команда может проводит только товарищеские игры. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы на стадионе в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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