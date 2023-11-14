Игрок «Зенита» Алип: «Надеюсь, Россия скоро вернётся на международную арену»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением об отстранении России от международных турниров.

«В условиях бана России есть болельщики, которые переживают за Казахстан. Хочу сказать им спасибо за то, что следят за нашей сборной. Надеюсь, в скором времени Россия вернётся», - передает слова Алипа «Чемпионат».

Россия была отстранена совместным решением УЕФА и ФИФА. Бан действует с февраля прошлого года. В связи с этим национальная команда может проводит только товарищеские игры. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы на стадионе в Волгограде.