Шалимов назвал клуб-открытие сезона РПЛ

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался касательно лидерства «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Открытие чемпионата - это «Краснодар». «Краснодар» - лидер после первого круга и на два очка опережает «Зенит». Состав у них хороший, надо отметить селекцию», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем поединке «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. По итогам первого круга чемпионата России подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два балла.