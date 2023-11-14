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В «Оренбурге» сообщили о продвижении переговоров с «Локомотивом» по трансферу Веры

14 Ноября 2023 • 09:10 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно возможного перехода аргентинского полузащитника Лукаса Веры в столичный «Локомотив».

«На какой стадии переговоры? Все двигается, посмотрим. Вопрос открыт, но не закрыт, уйдет Вера или останется», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что 26-летний южноамериканец защищает цвета «Оренбурга» с лета прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Лукас принял участие в 14 поединках, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Дмитрий Андреев Лукас Вера ещё теги
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