В «Оренбурге» сообщили о продвижении переговоров с «Локомотивом» по трансферу Веры

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно возможного перехода аргентинского полузащитника Лукаса Веры в столичный «Локомотив».

«На какой стадии переговоры? Все двигается, посмотрим. Вопрос открыт, но не закрыт, уйдет Вера или останется», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что 26-летний южноамериканец защищает цвета «Оренбурга» с лета прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Лукас принял участие в 14 поединках, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.