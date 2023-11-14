Алонсо: «Краснодар» пожинает плоды работы, начатой в январе»

Легионер «Краснодара» Хуниор Алонсо прокомментировал лидерство своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Перед нами не стояло задачи занять первое место, но пока нам это удаётся. Сейчас мы пожинаем плоды работы, начатой ещё в январе. Новый тренер донёс до нас свои идеи», - передает слова парагвайца «Чемпионат».

После 15 сыгранных туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов».