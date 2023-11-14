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Артур может перейти в «Зенит»

14 Ноября 2023 • 08:43 Комментировать

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Артур попал в сферу интересов петербургского «Зенита», об этом сообщается в телеграм-канале «Кафешка».

Как информирует источник, бразильская сторона готова к переговорам. «Палмейрас» требует за своего футболиста 15 миллионов евро. Артур перебрался в свой нынешний клуб из «Брагантино» весной нынешнего года. Сумма сделки составила восемь миллионов евро.

Контракт хавбека рассчитан до конца 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

«Зенит» после первого круга Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице.

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