Артур может перейти в «Зенит»

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Артур попал в сферу интересов петербургского «Зенита», об этом сообщается в телеграм-канале «Кафешка».

Как информирует источник, бразильская сторона готова к переговорам. «Палмейрас» требует за своего футболиста 15 миллионов евро. Артур перебрался в свой нынешний клуб из «Брагантино» весной нынешнего года. Сумма сделки составила восемь миллионов евро.

Контракт хавбека рассчитан до конца 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

«Зенит» после первого круга Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице.