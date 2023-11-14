Президент «Оренбурга» - о Ярошике: «К сожалению, начало чемпионата нам не удалось»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал расставание с чешский специалистом Иржи Ярошиком, который возглавлял команду в начале нынешнего сезона.

«К сожалению, начало чемпионата нам не удалось. И спустя два месяца перед руководством стоял вопрос, что делать дальше. Мы пришли к общему решению о расставании», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что чешский тренер возглавлял команду из Оренбурга с июня по август. Под его руководством коллектив провел семь поединков, в которых одержал одну победу, раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Сейчас рулевым команды является испанец Давид Деограсия.