Российский тренер Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака» из города Суботица. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

В последних семи матчах коллектив под руководством Кержакова одержал всего одну победу в национальном чемпионате, сейчас команда идёт лишь на 11-м месте в турнирной таблице с 16 баллами в активе. Отрыв от последнего места составляет семь очков, а отставание от тройки лидеров – 10.

Напомним, что возглавил Кержаков этот сербский клуб минувшим летом. В прошлом сезоне у Александра был неудачный опыт на Кипре, где он всего два месяца проработал в «Кармиотиссе» из второй половины турнирной таблицы. В России легендарный бомбардир возглавлял «Томь» и «Нижний Новгород».