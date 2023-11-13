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Александр Кержаков уволен из сербского «Спартака» официально

13 Ноября 2023 • 23:50 Комментировать (1)

Российский тренер Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака» из города Суботица. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

В последних семи матчах коллектив под руководством Кержакова одержал всего одну победу в национальном чемпионате, сейчас команда идёт лишь на 11-м месте в турнирной таблице с 16 баллами в активе. Отрыв от последнего места составляет семь очков, а отставание от тройки лидеров – 10.

Напомним, что возглавил Кержаков этот сербский клуб минувшим летом. В прошлом сезоне у Александра был неудачный опыт на Кипре, где он всего два месяца проработал в «Кармиотиссе» из второй половины турнирной таблицы. В России легендарный бомбардир возглавлял «Томь» и «Нижний Новгород».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица
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ингерман
14 Ноября 2023 в 00:17
слобак
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