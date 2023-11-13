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Василий Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб

13 Ноября 2023 • 23:44 Комментировать

Бывший защитник столичного ЦСКА Василий Березуцкий, ныне живущий в Испании, рассказал о своей футбольной цели после окончания карьеры журналисту Нобелю Арустамяну. Он очень хочет завладеть футбольным клубом.

«Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнёрами это вполне возможно», - говорит Березуцкий на Youtube-канале Арустамяна в интервью.

Напомним, что завершил профессиональную карьеру футболиста Василий в 2018 году, после работал в тренерских штабах «Витесса», московского ЦСКА и «Краснодара». Сейчас экс-армеец живёт в Испании и активно учит национальный язык.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Березуцкий
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