Василий Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб

Бывший защитник столичного ЦСКА Василий Березуцкий, ныне живущий в Испании, рассказал о своей футбольной цели после окончания карьеры журналисту Нобелю Арустамяну. Он очень хочет завладеть футбольным клубом.

«Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнёрами это вполне возможно», - говорит Березуцкий на Youtube-канале Арустамяна в интервью.

Напомним, что завершил профессиональную карьеру футболиста Василий в 2018 году, после работал в тренерских штабах «Витесса», московского ЦСКА и «Краснодара». Сейчас экс-армеец живёт в Испании и активно учит национальный язык.