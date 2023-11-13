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Первак верит, что Ромащенко исправит ситуацию в «Ахмате»

13 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать

Грозненский «Ахмат», идущий в зоне вылета, безусловно является одним из главных разочарований сезона в Премьер-лиге. Ещё бы, ведь в прошлом сезоне эта команда под руководством Сергея Ташуева повторила лучший результат в клубной истории и финишировала на пятом месте в турнирной таблице сезона.

Бывший гендиректор «Спартака» полагает, что нынешний тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко сможет исправить ситуацию.

«Если ему дадут, у него всё-таки всё получится. Есть такая надежда. Он лишь начинает карьеру главного тренера, и все знали, какую большую роль он играл, находясь и на вторых ролях», - говорит Первак для «Спорта День за Днём».

Ранее Ромащенко 12 лет работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в командах от «Терека» и «Амкара» - до сборной России.

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