Первак: «Ждал от Дзюбы большего»

Экс-гендир столичного «Спартака» Юрий Первак высказался о 35-летнем форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе. Эксперт ждал от звезды «железнодорожников» гораздо большего.

«Не могу назвать разочарованием, но я ждал большего от Дзюбы. Я думал, что увижу от него больше голов. Но он итак приносит весомую пользу команде», - говорит Первак «Спорту День за Днём».

Напомним, что Дзюба в этом сезоне отметился пока только четырьмя голами и двумя ассистами в рамках 14 официальных матчей. Во второй половине прошлого сезона в активе Дзюбы было восемь голов и пять ассистов в рамках 13 официальных встреч во всех турнирах.