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Первак: «Ждал от Дзюбы большего»

13 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Экс-гендир столичного «Спартака» Юрий Первак высказался о 35-летнем форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе. Эксперт ждал от звезды «железнодорожников» гораздо большего.

«Не могу назвать разочарованием, но я ждал большего от Дзюбы. Я думал, что увижу от него больше голов. Но он итак приносит весомую пользу команде», - говорит Первак «Спорту День за Днём».

Напомним, что Дзюба в этом сезоне отметился пока только четырьмя голами и двумя ассистами в рамках 14 официальных матчей. Во второй половине прошлого сезона в активе Дзюбы было восемь голов и пять ассистов в рамках 13 официальных встреч во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Первак ещё теги

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