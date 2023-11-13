Радимов: «Кто уйдёт на зимнюю паузу первым – тот и фаворит на чемпионство»

Бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Этот сезон надо разделить не на два круга, а до зимнего перерыва и после. Три оставшихся тура как раз многое покажут: кто уйдет лидером на перерыв, тот и будет фаворитом», - размышляет Радимов для «Матч ТВ».

32 балла набрали краснодарцы после ничьей в 15 туре с «Зенитом» в гостях. 30 очков у питерского клуба. На пять-шесть баллов отстаёт от двух лидеров группа из нескольких клубов – «Динамо», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Спартака» и «Локомотива».