Молодой полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков не поможет молодёжной сборной России на ближайшем ноябрьском сборе. Об этом сообщает сайт РФС.

Как пишет источник, Салтыков прибыл на сбор с дискомфортом в колене – он появился у Никиты ещё в матче 15 тура РПЛ против «Урала» (3:1). И чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерский штаб и медперсонал сборной решил отпустить молодого футболиста в расположение его клуба. Заменил Салтыкова в обойме сборной Иван Иванов из молодёжки «Чертаново».

Салтыков – один из самых ярких молодых футболистов текущего сезона. В активе у Никиты набралось четыре гола и четыре ассиста в 18 матчах.