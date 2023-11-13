Эксперт оценил уровень конкуренции в текущем сезоне РПЛ

Миновал первый круг текущего сезона Российской премьер-лиги. Бывший футболист, а ныне эксперт Максим Деменко оценил уровень российского чемпионата с точки зрения его внутренней конкуренции.

«Сейчас уровень команд РПЛ так выровнялся, что во многих матчах очень трудно назвать фаворита. Бьются даже те, кто внизу», - говорит Деменко для Vprognoze.kz.

В качестве примера он привёл матч «Балтики» и «Зенита» в рамках 14 тура, который завершился победой питерцев благодаря голам во втором тайме (2:0).

«Предполагалось, «Зенит» - явный фаворит. Но как сражалась «Балтика»! Да, «Зенит» в итоге выиграл, но не далась эта победа легко», - поясняет Деменко.

Отметим, что сразу три команды после первого круга делят третье место турнирной таблицы. Команду с девятого места от команды с третьего отделяют всего четыре очка. А команду с 13 места от команды с последнего – три.