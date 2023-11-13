Александр Мостовой: «Краснодар» показал свой максимум по итогам круга»

Бывший российский футболист, а ныне эксперт и начинающий тренер Александр Мостовой обратился с похвалой в адрес «Краснодара». По его мнению, «быки» выжали максимум из команды за минувший первый круг сезона РПЛ.

«По итогу первого круга они показали максимум. Вряд ли кто-то перед сезоном думал, что они будут первыми. Они молодцы, не проиграть в гостях «Зениту» - тоже здорово, пусть и концовка нервозной получилась – выдержали, выстояли», - делится Мостовой для Betonmobile.

Напомним, что в 15 туре «Краснодар» удержал ничью в гостях против «Зенита» - команды сыграли 1:1. «Быки» сохранили двухочковый отрыв от питерцев в турнирной таблице – 32 балла у южан в активе.