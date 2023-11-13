Орещук назвал команду РПЛ, которая в первом круге не оправдала ожиданий

Известный функционер и агент Роман Орещук полагает, что лидером среди не оправдавших ожидания команд Премьер-лиги является «Оренбург».

«Оренбург». Команда не разочаровала, но надежд точно не оправдала. Они могут, умеют играть лучше, там футболисты собраны очень хорошие, качественные. Почему очков не достаёт?», - задаётся вопросом Орещук для «Спорта День за Днём».

Напомним, что по ходу сезона в «Оренбурге» сменился тренер. После провального старта сезона тренерский мостик покинул Иржи Ярошик, заменил его Давид Деограсия, который вроде бы сначала исправил ситуацию, но затем команда снова перестала побеждать.

После 15 туров оренбуржцы идут на 13-м месте турнирной таблицы.