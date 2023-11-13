Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук назвал команду РПЛ, которая в первом круге не оправдала ожиданий

13 Ноября 2023 • 22:49 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Известный функционер и агент Роман Орещук полагает, что лидером среди не оправдавших ожидания команд Премьер-лиги является «Оренбург».

«Оренбург». Команда не разочаровала, но надежд точно не оправдала. Они могут, умеют играть лучше, там футболисты собраны очень хорошие, качественные. Почему очков не достаёт?», - задаётся вопросом Орещук для «Спорта День за Днём».

Напомним, что по ходу сезона в «Оренбурге» сменился тренер. После провального старта сезона тренерский мостик покинул Иржи Ярошик, заменил его Давид Деограсия, который вроде бы сначала исправил ситуацию, но затем команда снова перестала побеждать.

После 15 туров оренбуржцы идут на 13-м месте турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Оренбург

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
22:21
Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время
20:45
Стукалов назвал главную проблему «Динамо»
17:10
«Оренбург» озвучил задачу в РПЛ
17:00
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
16:58
Эксперт намекает, что Ромащенко уволят в течение двух дней
15:29
Андреев: «Оренбург» мог находиться и выше в турнирной таблице»
11:33
Вера: «Саудовская Аравия или Россия? Хотел бы продолжить карьеру в России»
10:32
Игрок «Ростова» Вахания — о матче со «Спартаком»: «Можно сказать, что первый тайм мы провалили»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
23:38 · Россия. Премьер-лига
Первак верит, что Ромащенко исправит ситуацию в «Ахмате»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Кто уйдёт на зимнюю паузу первым – тот и фаворит на чемпионство»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Салтыков пропустит сбор молодёжной сборной России официально
23:05 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Не просто так ЦСКА отказался от Карраскаля»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Эксперт оценил уровень конкуренции в текущем сезоне РПЛ
22:54 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Краснодар» показал свой максимум по итогам круга»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Орещук назвал команду РПЛ, которая в первом круге не оправдала ожиданий
22:42 · Россия. Премьер-лига
Прудников назвал шестое место «Спартака» плохим результатом
22:28 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: «Фассон и Тикнизян должны были получить по предупреждению за стычку»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время
22:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал причину нестабильности «Динамо»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал преимущество «Локомотива» перед конкурентами
21:59 · Россия. Премьер-лига
В матче «Факела» и ЦСКА сыграли два вратаря старше 37 лет – это третий подобный случай в РПЛ
21:49 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Когда Бердыев выходил на тренировку – его было не узнать»
Все новости
Рекомендуем