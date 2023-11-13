Прудников назвал шестое место «Спартака» плохим результатом

Бывший форвард столичного «Спартака», пермского «Амкара» и многих других футбольных клубов Александр Прудников считает, что шестое место в турнирной таблице по итогам первого круга является для «красно-белых» неудовлетворительным результатом.

«Это плохой результат. Они ошибались, упустили достаточно очков. Есть задача – каждый год попадать в тройку. Для этого покупают футболистов. Состав позволяет выполнять эту задачу. В чемпионате нет команд, которые были бы явно сильнее их», - размышляет Александр для Metaratings.

Напомним, что в минувшее воскресенье спартаковцы переиграли дома «Ростов» - 2:1. После этого команда с 24 баллами в активе расположилась на шестом месте турнирной таблицы, но всего в один балл спартаковцы отстают от третьего места.