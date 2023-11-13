Лапочкин: «Фассон и Тикнизян должны были получить по предупреждению за стычку»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин полагает, что защитников «Локомотива» Наира Тикнизяна и Лукаса Фассона нужно было наказать за стычку друг с другом.

Эпизод случился во время первого тайма матча «Локомотива» и «Ахмата». После ошибки в обороне Тикнизян и Фассон начали предъявлять претензии друг другу, а после - толкаться. До драки не дошло – игроков разняли футболисты и главный рефери матча Евгений Кукуляк.

«Жесткая стычка, оба заслужили предупреждения. Напомню, что желтую карточку показывают за неспортивное поведение, направленное к скамейкам запасных, соперникам, зрителю, к судье, а в данном эпизоде — еще партнерам по команде», - говорит Лапочкин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян в конце матча всё же был удалён с поля за грубый фол, приведший ко второй жёлтой карточке. Поэтому матч 16 тура «Локо» против «Крыльев Советов» Наиру придётся пропустить.

Галактионов: Это не стычка, а выплеск эмоций