Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время

Бывший спартаковец Егор Титов оценил текущее положение грозненского «Ахмата». Клуб из столицы Чечни не побеждал в РПЛ уже почти два с половиной месяца. Возглавляет команду с конца августа бывший помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко.

«Тяжело говорить о причинах, когда не знаешь, что внутри. Начали вроде неплохо. Значит, проблемы внутри коллектива. Во время паузы будут выводы и перестановки, но не в тренерском штабе. Думаю, у Ромащенко есть доверие», - размышляет Титов для «РИА Новости».

Напомним, что последнюю победу в РПЛ грозненцы одержали ещё 2 сентября – тогда с минимальным счётом в Екатеринбурге был обыгран местный «Урал».