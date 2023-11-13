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Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время

13 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Бывший спартаковец Егор Титов оценил текущее положение грозненского «Ахмата». Клуб из столицы Чечни не побеждал в РПЛ уже почти два с половиной месяца. Возглавляет команду с конца августа бывший помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко.

«Тяжело говорить о причинах, когда не знаешь, что внутри. Начали вроде неплохо. Значит, проблемы внутри коллектива. Во время паузы будут выводы и перестановки, но не в тренерском штабе. Думаю, у Ромащенко есть доверие», - размышляет Титов для «РИА Новости».

Напомним, что последнюю победу в РПЛ грозненцы одержали ещё 2 сентября – тогда с минимальным счётом в Екатеринбурге был обыгран местный «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
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