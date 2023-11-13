Кобелев назвал причину нестабильности «Динамо»

Бывший наставник московских динамовцев Андрей Кобелев оценил текущее положение «бело-голубых» в РПЛ. Этот столичный клуб при не самой стабильной игре после первого круга занимает третье место и делит его с «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА – у всех по 25 баллов.

«Могли набрать и больше очков, но этому есть объективная причина: команда сильно обновилась. Уже по ходу сезона пришли новички, которым нужно время сыграться, понять задания тренерского штаба. А предсезонка была короткой», - объясняет Кобелев «РИА Новости».

Напомним, что «Динамо» уже не раз упускало преимущество в этом сезоне, ведя по ходу встречи. В последний раз такое случалось в игре 14 тура против «Сочи» - она завершилась с боевым счётом 3:3. После первого тайма динамовцы обыгрывали своих южных оппонентов со счётом 3:1.