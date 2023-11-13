Эксперт назвал преимущество «Локомотива» перед конкурентами

Российский тренер Алексей Стукалов похвалил состав столичного «Локомотива» за длину «скамейки». Именно широкий арсенал запасных игроков, по мнению специалиста, позволил «Локо» добыть важную победу над «Ахматом» в 15 туре РПЛ.

«То, что «Локомотив» забил два мяча после ухода основного форварда [Артёма Дзюбы] на скамейку говорит о том, что у них скамейка запасных достаточно длинная, в отличие от ЦСКА. И выходящие на поле по ходу матча футболисты способны реально усилить игру», - говорит Стукалов «Московскому комсомольцу».

Напомним, что благодаря победе «Локомотив» впервые за три последних матча не проиграл в РПЛ «Ахмату» дома. Два забитых гола «железнодорожники» организовали после того, как отдыхать отправился форвард основы Артём Дзюба. Его на острие атаки заменил Тимур Сулейманов, забивший с прострела свежего Ильи Самошникова.