В матче «Факела» и ЦСКА сыграли два вратаря старше 37 лет – это третий подобный случай в РПЛ

Любопытным фактом о субботней игре РПЛ между «Факелом» и ЦСКА в Воронеже поделился портал «Цифроскоп».

Напомним, что ворота «огнеопасных» в минувшей игре защищал опытный Александр Беленов. В воротах «красно-синих» находился не менее опытный Игорь Акинфеев. И это был лишь третий случай в истории чемпионатов России, когда оба вратаря команд были старше 37 лет.

Ранее это дважды случалось только в 2014 году. 17 августа в матче тульского «Арсенала» и московского «Динамо» ворота туляков защищал 40-летний Александр Филимонов, а ворота динамовцев – также 40-летний Роман Березовский. А в матче «Краснодара» и того же тульского «Арсенала» 28 сентября Филимонову в воротах «быков» противостоял 37-летний Андрей Дикань.

«Факел» финиширует в топ-10 РПЛ, считает Беленов