Ревишвили: «Когда Бердыев выходил на тренировку – его было не узнать»

Бывший голкипер «Рубина», «Анжи» и «Краснодара» Нукри Ревишвили высказался о своём бывшем тренере – Курбане Бердыеве. Под руководством Курбана Бекиевича Ревишвили играл и тренировался в «Рубине» с 2006 по 2009 годы. К слову, в 2008 и 2009 годах казанцы становились чемпионами России.

«В жизни очень спокойный — мог общаться на любые темы, шутить. А когда выходил на тренировку, его было не узнать. Становился другим человеком — жестким, требовательным», - вспоминает Ревишвили для Sport24.

Напомним, что сейчас опытный тренер весьма успешно работает в махачкалинском «Динамо» из Мелбет-Первой лиги – его команда идёт в лидерах первенства. Возглавил махачкалинский клуб Бердыев минувшим летом.