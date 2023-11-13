Стукалов оценил низкую результативность Промеса в этом сезоне

Российский тренер Алексей Стукалов высказался о результативности Квинси Промеса. В активе нидерландца в этом сезоне Премьер-лиги пока всего лишь четыре забитых мяча, в то время как в прошлом году он был одним их лучших бомбардиров к зиме.

«Он разноплановый: и передачу отдать может, и индивидуально решить. Хотелось бы от него больше голов, но Абаскаль его использовал в этом сезоне и на фланге, и блуждающим форвардом. Ему соперники уделяют большее внимание, поэтому ему сложнее», - рассуждает Стукалов для «Московского комсомольца».

Напомним, что если взять и Кубок России, то у Промеса в этом сезоне в рамках 18 официальных матчей наберётся шесть голов и восемь голевых передач.